Don Quijote auf dem Schlossplatz

Das Chawwerusch-Theater aus Herxheim in der Pfalz gibt sich nach vielen Jahren wieder die Ehre in Kirchheim unter Teck und wird am 12. Juli auf dem Schlossplatz das Stück Don Quijote in einer neuen Inszenierung von Danilo Fioriti aufführen.

Das Stück ist frei nach Cervantes geschrieben und erzählt die alte Geschichte des Ritters von der traurigen Gestalt, die zugleich etwas zum Schmunzeln wie auch zum Nachdenken bietet.