„Hoffnung verlangt nach Handlung“ – das Thema des SPOKEN ARTS FESTIVAL 2026 findet in Don Quijote von der Mancha von Miguel de Cervantes einen grandiosen Widerhall. Obwohl die Erstausgabe des Romans bereits 1605 erschien, gilt dieses große Werk der Weltliteratur als Blaupause für jedes Zeitalter. Mit einzigartiger erzählerischer Selbstreflexion wirft er einen Blick auf das Dasein des Menschen, der in seiner unglaublichen Komik und Tragik bis heute kaum erreicht wurde. Don Quijote und Sancho Panza sind ein Heldenpaar aus einer anderen Stratosphäre und gerade deshalb in unserer Gegenwart und in diesen unheroischen Zeiten mehr denn je wunderbare Widergänger.

Es lesen unter anderem die Regisseurin Doris Dörrie (Männer, Kirschblüten – Hanami), die Schauspielerin Maria Happel (Burgtheater, Wien), die Schriftstellerin Ilona Hartmann (Land in Sicht, Klarkommen), der Schauspieler Burghart Klaußner (Good Bye, Lenin!, Die fetten Jahre sind vorbei, Das weiße Band), der Schauspieler Enno Trebs (European Shooting Star 2026) sowie der Autor und Ingeborg Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek (Rabenliebe, Schluckspecht).