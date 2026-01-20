Komödie mit Musik von Jakob Nolte nach Miguel de Cervantes

Das Neue Globe Theater geht noch einmal mit seinem deutschlandweit gefeierten Highlight „Don Quijote“ auf Tour. Mit nur zwei Vollblutschauspielern und dem fantastischen Rüdiger Krause an der Gitarre verwandeln sie die Bühne in eine Welt voller Abenteuer, Poesie und Humor. Das liegt nicht zuletzt an Jakob Noltes genialer Fassung, die den beiden Schauspiel-Heroen Wolfram Koch und Ulrich Matthes am Deutschen Theater Berlin auf den Leib geschrieben wurde.

Ein idealistischer junger Mann schlüpft in die Rolle eines tapferen Ritters und kämpft gegen Windmühlen, die er für bedrohliche Riesen hält.

Sancho Panza, der treffliche Knappe, steht ihm trotz aller Unwegsamkeiten stets treu zur Seite. In einem atemlosen Furioso von Mimik, Gestik

und Bewegung machen Laurenz Wiegand und Andreas Erfurth aus dem so dramatischen wie humorvollen Klassiker eine Ode an die Fantasie.

Ihr geniales Spiel ruft Don Quijotes Wunderwelt mit seinen Rittern, Zauberern und schönen Frauen auf die karge Bühne. Und Rüdiger Krause

lässt dazu phänomenal Windmühlen und Pferdehufe klappern, fremde Mächte angreifen und Schwerter klirren.

Was sich hier auftut, ist ein wahres Weltentheater, ein Fest für die Sinne, bei dem die tiefe Menschlichkeit und der Humor Sanchos der tragikomischen Verblendung Don Quijotes, des Ritters von der traurigen Gestalt, gegenübersteht.