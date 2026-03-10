Wer träumt nicht davon, die Welt zu retten?

Michael ist die Gegenwart fremd, doch in seiner inneren Welt ist er Don Quijote von der Mancha. Seinen Sohn Sanjo hält er für Sancho Panza und die Pflegekraft erscheint ihm als Dona Belisa, Quijotes Haushälterin. Ohne es zu wissen, verbringt er die letzten Tage seines Lebens in einer Einrichtung für Menschen mit Demenz.

Als Sanjo und der Pfleger beginnen, Michaels Spiel mitzuspielen, sind Realität und Fiktion nicht mehr zu trennen. Im nüchternen, oft tristen Alltag der Pflege entstehen heitere Begegnungen, voll Situationskomik und poetische Bilder von Windmühlen, Heldenkämpfen und nächtlichen Visionen.

Die Inszenierung verwebt Motive aus Cervantes' Roman mit biografischen Fragmenten aus dem Leben des alten Mannes. Schattenspiel, Puppen und Live-Musik mit E-Gitarre und Loopstation machen sichtbar, was im Inneren des Protagonisten geschieht.