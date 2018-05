Ladies & Fellas! Holt eure Hoodies & Timbs aus dem Schrank. Don't Believe The Hype bedeutet: Hip Hop & Black Music straight from the Underground bis hin zur Creme de la Creme des Hip Hops.

Alles natürlich aus den Jahren, in denen man noch nie etwas von Supreme oder Palace gehört hat.Gemeinsam mit DJ Breeze & DJ Spectra geht die musikalische Reise von Long Beach über den Süden, als dieser noch dirty war, nach Staten Island und zurück.90s I 00er I CLASSICS

Wo? Kala Club

Wann? 08. Juni, ab 23h

Frauen genießen halben Eintritt bis 1 Uhr!