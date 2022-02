Don't stop me now!

Ein Raum für Feminismus. Ein Raum für Utopien. Ein Raum für Empowerment.

Wir schreiben mit Kugelschreiber, mit Füllern, mit Markern und mit Bleistiften. Wir schreiben auf Pappe, auf Kleidung, auf Alufolie, auf unsere Haut und auf die Wände. Wir tippen auf Laptops, auf Handys, im Chat oder wir diktieren unseren elektronischen Geräten einfach unsere Texte. Wir schreiben alleine, an einem gemütlichen Ort, am Tisch, auf dem Boden, auf dem Sofa, unter der Dusche. Wir schreiben gemeinsam, wir geben unsere Texte weiter, wir streichen Worte durch, wir ergänzen und wir lesen unsere Texte vor. Wir schneiden Worte aus und kleben sie in einer neuen Reihenfolge auf. Wir schreiben über Feminismus, über Angst, über Utopien, über Wut und über Empowerment.