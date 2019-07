Don't Trust Alice

"Imagination is the only weapon in the war against reality" ♤ Diesmal laden wir euch mit uns ein in die Fantastische-Märchenwelt von Alice im AMICI in Stuttgart einzutauchen! Aber Vorsicht nichts ist wie es scheint!

♤♧ Ausschweifend, Verrucht, Sexy, Verzaubernd!

Lasst uns gemeinsam herausfinden, was hinter der süßen Fassade von Alice lauert. Auf der Suche nach ihrem wahren Gesicht finden wir uns in einem märchenhaften 'Wonderland' wieder.

♧ Warum nichtmal von unserem reizendem Dwarf Petar an der Tür begrüßt werden?!

♤ Warum nicht mal Alice-Girls außer Rand und Band?!

♧ Warum nicht mal Grinsekatze, Märzhase, Herzbube,und die rote Königin auf einer exzessiven Party statt einer Teaparty?!

♤ Warum nicht mal einfach märchenhaft aufdekorieren & kostümieren?!

♧ Warum nicht mal Festivaltechnick auf ne Party bringen?

Gemeinsam sorgt die Wonderland Crew für einen ausgewogenen und zugleich exzessiven Sound. Der verrückte Hutmacher lädt ein! Ab 23 Uhr im WONDERLAND! Erlebt eine unvergessliche Nacht mit Alice.

Lineup Wonderland (Dance Music & Urban Sounds)

♤ Sam S. Collins ( Thailand / Norway / München)

♤ TRILLLION ( Hamburg / Ultra released DJ Duo)

+ Alice Girls & Make Up Artist

+ Fabulous Wonderland Deko

+ Festival Pyro Effects

+ Dwarfs

& more

♤♧ Wir freuen uns auf alle Herzbuben & Hofdamen der Stadt.