Dona nobis Pacem – Motette

Chormusik zum Thema „Frieden und Gerechtigkeit“

Werke von Guillaume de Machault, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Rudolf Mauersberger, Hugo Distler, Audrey Snyder u.a.; Tübinger Figuralchor, Martin Kaleschke (Orgel & Bösendorfer-Flügel), Ensemble L’Art de toucher.

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.