Chormusik zum Thema Frieden und Gerechtigkeit.

Am Sonntag, den 21. September 2025 um 17:00 Uhr ist der Tübinger Figuralchor zu Gast in der Mössinger Peter-und-Paulskirche. In ihrem Programm setzen sich die Sängerinnen und Sänger um ihren Leiter Jens Wollenschläger mit der Jahrhunderte alten Bitte um Frieden und Gerechtigkeit auseinander. Ihren deutlichsten Ausdruck fand die Bitte „Dona nobis pacem“ im Messordinarium, die als Teil des Agnus Dei auch nicht aus dem protestantischen Gottesdienst wegzudenken ist. Dort heißt sie: „Verleih uns Frieden gnädiglich“.