DONNA BLUE (NL)

Donna Blue spielen cineastischen, schwülen Indie-Pop, unter dem Einfluss vom Yé-yé der 60er, David Lynch-Filmen und Old Hollywood-Romantik.

Sie begannen 2017 und veröffentlichten bald ihre erste Single „Sunset Blvd“, welche von keinem Geringeren als Elton John in dessen eigener Radiosendung gespielt wurde. Ihre Musik erinnert an Nancy & Lee, Serge Gainsbourg und Julee Cruise – lässt sich aber auch von Filmkomponisten wie Ennio Morricone, Piero Piccioni und John Barry inspirieren. Sie weist den Weg in vergangene Tage und bietet eine Flucht aus dem Alltäglichen, während sie uns an eine dunstige Côte d’Azur oder einen alten Spionagefilm aus den 60er versetzt.

Pressezitat:

Donna Blue makes you want to surrender to their noir-romantic sound. Twangy guitars and sensual vocals transport you to a hazy Côte d’Azur, or an old spy movie of the ‘60s. Paste Magazine