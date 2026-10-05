DONNA SAVAGE & Brenk Sinatra

DONNA SAVAGE, die unbestrittene Rap-Queen aus Wien glänzt mit harten Punchlines und einer gewaltigen Portion Selbstbewusstsein. Rollenklischees und Rap-Schubladen sind DONNA völlig egal, leichtfüßig brettert sie auf knochenharten Trap-Beats genauso wie auf House- oder Garage-Tunes. Nach ihrer 2023 erschienenen EP „Parole Donna“ und zahlreichen darauffolgenden Songs, die zu Dauergästen in allen genrerelevanten Playlists avancierten, veröffentlicht DONNA SAVAGE im Juli 2026 ihr Debütalbum „GUSCH“. Für die gesamte Albumproduktion ist niemand geringerer als Beat-King Brenk Sinatra verantwortlich. Der international renommierte Producer stattete sämtliche Deutschrap-Stars wie Haftbefehl, Xatar oder Tom Hengst mit seinen Instrumentals aus und sorgt nun mit seinen unverkennbaren Trademark-Beats für den kompromisslosen und stets abwechslungsreichen Sound des Albums. Auf „GUSCH“ finden sich hochkarätige Feature-Gäste, die in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.

Ab 17.11.2026 starten DONNA SAVAGE und Brenk Sinatra die „GUSCH“ Album-Tour durch den DACH-Raum, bis dahin heißt es Texte auswendig lernen und ordentlich aufwärmen für ein unvergessliches Moshpit-Tornado!