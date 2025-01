In der Urzeit lebten merkwürdige Tiere. Noch merkwürdiger ist, was von ihnen übrigblieb und im Museum aufbewahrt wird. Was erkennt man da überhaupt? Eine ganze Menge, wenn man genau hinschaut! Wer findet die seltsamen Versteinerungen mit den komischen Namen? Wie sehen die aus und wie haben die wohl einst gelebt? Gibt es heute noch ähnliche Tiere? Anleitung und Hilfestellung gibt es natürlich dazu.