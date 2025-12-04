Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿

Tanzlokal Bamboleo Göppingen Heinrich-Landerer Str. 56, 73037 Göppingen

Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise der größten Fox-Hits von damals bis heute, internationale und deutsche Schlager und natürlich auch Freestyle und Dancefloor zum Abtanzen.

Bei uns gibt es die besten deutschen und internationalen Discofox- und Party-Hits. Hier bleibt kein Bein still – versprochen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Info

Tanzlokal Bamboleo Göppingen Heinrich-Landerer Str. 56, 73037 Göppingen
Partys & Clubs
Google Kalender - Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿 - 2025-12-04 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿 - 2025-12-04 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿 - 2025-12-04 20:00:00 Outlook iCalendar - Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿 - 2025-12-04 20:00:00 ical

Tags