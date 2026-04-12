Donnerstags: 𝗧𝗮𝗻𝘇𝗲𝗻 & 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗺𝗶𝘁 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗙𝗢𝗫 𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲𝗵𝗿

Tanzlokal Bamboleo Göppingen Heinrich-Landerer Str. 56, 73037 Göppingen

Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise der größten Fox-Hits von damals bis heute, internationale und deutsche Schlager und natürlich auch Freestyle und Dancefloor zum Abtanzen.

Bei uns gibt es die besten deutschen und internationalen Discofox- und Party-Hits. Hier bleibt kein Bein still – versprochen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!

Nicole und Frank Heck mit Team

Info

Tanzlokal Bamboleo Göppingen Heinrich-Landerer Str. 56, 73037 Göppingen
Partys & Clubs
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