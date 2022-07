Double Gun

Willkommen in den Siebzigern! Mit viel Energie, unbändiger Energie und spielerischer Virtuosität nimmt uns Double Gun mit auf eine Zeitreise. Die Band wählt mit viel Geschick die Perlen aus den Tagen der Siebziger. Dabei bewegt sie sich immer in der Nähe des Originals, jedoch stets knallhart interpretiert in ihrer ureigenen, zeitgemäß arrangierten Version.