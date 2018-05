Donnerstagstreff im Vereinsheim

Das Vereinsheim der Kleingärtner öffnet wieder Donnerstag Nachmittag von 14.oo bis 18.oo Uhr seine Pforten. Die Termine finden Sie im Veranstaltungskalender. Eine gute Tasse Kaffee, selbst gebackener Kuchen oder ein leckeres Vesper - was will das Herz mehr? Klar, Sonnenschein, eine Terrasse und dann im Grünen chillen. Können Sie haben! Wir haben einmal im Monat am Donnerstag wieder geöfffnet und freuen uns auf Ihren Besuch. Das Wetter spielt bei uns keine Rolle, auf der überdachten Terasse sitzt es sich immer gemütlich.