Doom am Neckar

Mustum

Mustum kommen nicht nur aus dem schönen Schwabenländle, sie klingen auch zu jeder Zeit exakt so: knorrig, trocken und schnörkellos musiziert man direkt da weiter, wo die musikalischen Vorfahren von Dawn Of Winter oder die Bühnenkollegen Mirror Of Deception aufgehört haben. Und weil man sparsam ist, reichen hier auch 2 Mann, um vollständig zu sein wie das 2019 erschienene Debut "At The Expense Of Others" eindeutig zeigt!

Mountain Throne

Mountain Throne tragen das tonnenschwere Erbe ursprünglichen, puren Heavy Metals und Hard Rocks etwa im Stile von Iron Maiden, Rainbow, den Scorpions oder Black Sabbath, aber auch Cirith Ungol oder Pagan Altar weiter und klingen doch eindeutig nach sich selbst; immer eigen, manchmal ein wenig kauzig. Für ihre hochenergetischen Liveshows, die den Zuschauer unweigerlichins Jahr 1983 zurückwerfen, und ihre Veröffentlichungen wurden sievon der einschlägigen Presse stets ungeteilt gelobt.Von Anfang an wenig und dann meist fern der Heimat bzw. auf Festivals unterwegs, haben Mountain Throne sich hierzulande live bisher sehr rar gemacht und spielen nun eine ihrer seltenen lokalen Shows - lasst euch das nicht entgehen!

Mirror of Deception

Mirror of Deception wurden 1990 in Göppingen gegründet. Seit langem sind sie eine Institution - nicht nur in der deutschen, sondern auch in der internationalen Doom Metal Szene.

Das aktuelle fünfte Album "The Estuary" wurde von End of Green Sänger Michelle Darkness produziert und stiess weltweit auf durchweg begeisterte Resonanzen. Presse und Fans sind sich einig: die bandeigene Interpretation des auf Black Sabbath zurückgehenden Doom Metals hat Melodie, Dynamik,Tiefgang, braucht weder Gimmicks noch Klischees und klingt einzigartig.