Die US-amerikanischen Psychadelic-Fusion-Rocker DOOM GONG aus Kentucky begeben sich erstmals in ihrer Bandgeschichte über den großen Teich – und spielen ihr allererstes Konzert auf europäischem Boden im Club Alpha 60 in Schwäbisch Hall!

Von dort aus werden sie sich auf eine ausgedehnte Europa-Tournee begeben, in dessen Verlauf sie 25 weitere Clubs und Festivals bespielen – von Berlin bis München, über Slowenien, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, England, Polen, Lettland, bis nach Litauen … um allerorts das Publikum mit ihrem einzigartigem Sound in ihren Bann zu ziehen!

DOOM GONG wurde 2022 in Louisville, Kentucky, USA, von sieben Musikhochschul-Nerds gegründet und hat sich international mit ihrem selbst kreierten Genre „Denim Psych“ einen Namen gemacht – einem Mix aus Psychedelic Rock, Jazz-Fusion, Bedroom Pop, Lo-Fi, zeitgenössischer klassischer Musik sowie Blut, Schweiß und jeder Menge Denim– und ja: sie spielen live mit zwei Schlagzeugern (mit zwei ineinanderverbauten Drumsets!), plus zusätzlich einem Percussionisten, zwei Keyboardern, zwei Trompetern, einem Bassisten und einem Gitarristen!

Obwohl DOOM GONG erst 2023 ihre ersten beiden LPs (DOOM GONG und Dream Behemoth) veröffentlichten, haben sie sich schnell zu einer festen Größe der Psych-Szene in den USA und im Ausland entwickelt und spielen ihre rätselhaften und nahtlosen Live-Shows an der Seite von Acts wie Amyl and the Sniffers, The Black Angels, BADBADNOTGOOD, Allah Las, King Buffalo, Bass Drum of Death, Death Valley Girls, HOLY WAVE, Gustaf, Ron Gallo und vielen anderen auf Musikfestivals wie dem Treefort Music Fest (US), Sled Island (CAN), Purple City Music Festival (CAN), Big Stomp (US), Back Alley Ballyhoo (US), Wagner Subaru Outdoor Experience (US), Swampfest (CAN), Expansion Psychedelic Festival (US), Moonshiners Ball (US) und Jorts Fest (US).

Im Jahr 2024 etablierten DOOM GONG ihre internationale Präsenz und absolvierten zwei Sommertourneen mit insgesamt 24 Shows im Osten der Vereinigten Staaten und in Kanada, die auf überwältigende Resonanz stießen. Kurz darauf schloss sich die Denim-Band mit Romanus Records zusammen, um ihr Debütalbum auf Vinyl zu produzieren – alle Pressungen waren innerhalb einer Stunde nach der Veröffentlichung ausverkauft. Im Jahr 2025 wird DOOM GONG ihr lang erwartetes drittes Album mit dem Titel „MEGAGONG“ veröffentlichen, begleitet von einer MASSIVEN internationalen Tournee (USA, Kanada, Europa) – THE GONG RINGS ON!

“Equal parts Motörhead mania and bedroom-fusion freakout, this is DOOM GONG at full velocity: chaotic, theatrical, and impossible to pin down. Put on your denim. Things are about to get loud”

– Return of Rock

“If you need some help releasing anger and hopelessness, “Annihilator” might be your medicine!”

– Laura Shine of Louisville Public Media

“The song is a psych treasure, offering a nostalgic voyage through a distinct time and space, where musical innovation and creativity know no bounds.”

– Last Day Deaf

“DOOM GONG takes listeners on a cosmic journey] [setting the perfect stage for what feels like cruising in a spaceship through the desert of a distant planet.”

– Electronica UK

“The band’s ability to blend genres seamlessly creates a unique sound of timeless beauty that sets them apart from the fold.”

– Santa Rosa Records