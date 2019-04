Doom Over Würzburg Vol. 2: Lord Vicar

Eigentlich eine Doom Supergroup, wenn es so was geben würde. An der Gitarre Kimi "Peter Vicar" Kärki (Orne; ex-Reverend Bizarre), Christian "Chritus" Lindersson (ex- Saint Vitus; ex- Count Raven; Terra Firma). LORD VICAR stehen für traditionellen Doom. Sie haben ihr Drittes Album "Gates of flesh" im Gepäck, welches wie gewohnt auf dem legendären Church Within - Label veröffentlicht wurde!The band plays the most arcane form of metal the way it was meant to be: full of intensity, savagery, heaviness and force, underpinned by titanic riffs and vintage hyperborean grooves.