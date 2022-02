DooWop Mädla: Kartoffelsalat

4 Granaten der Kleinkunstszene haben sich zusammengefunden, um die Hits der 50er und 60er-Jahre in Grund und Boden zu singen – und das mit schwäbischen Texten, damit man endlich auch versteht, um was es geht. Anette Heiter, Babs Steinbock, Ela Kirchner und Gesa Schulze-Kahleyß haben während des Lockdowns online geprobt und sich an amerikanischen Klassikern ausgetobt. Herausgekommen sind wunderbare Parodien auf die Klassiker der DooWop-Tradition: Aus „Mr. Sandman“ wird: „Bisch Du d’Sandra“ und erzählt zwar vom Traummann, wie das Original, aber eben bei einem reichlich missglückten Blinddate. Nicht nur die mehrstimmigen Klänge der alten Hits haben es uns angetan, sondern auch die Kleider dieser Zeit! So toben wir stilecht in bunten Petticoat-Kleidern über die Bühne oder verzaubern unser Publikum ganz elegant in goldfarbenen Glitzerkleidern. Der Abschied wird schwer fallen, wenn es dann am Ende heißt „Guat’s Nächtle, Schätzle“ – aber jeder bekommt noch eine Portion „Kartoffelsalat“ mit auf den Weg – versprochen!