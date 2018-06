dOP (France) Live im Kowalski

× Erweitern Kowalski

dOP - Deep Organic & from Paris.Faszinierend - Verstörend und zugleich Tanzbar! Die Sex, Drugs & RockNRoll Stars der elektronischen Bewegung sind zu Gast in Stuttgart.

dOP - das sind 3 liebevoll verrückte französische Wirbelwinde, die mit unkonventionellen House und Techno Releases die Szene und die Bühnen dieser Welt gehörig in den Wahnsinn treiben.Die neueste Ära von dOP, mit neuem Label, Teammitglied und ihrem 11-jährigem Bühnenjubiläum ist am Freitag, 06.07.2018 zu Besuch in Stuttgart im Kowalski.

Wer die Jungs bucht, macht es auf eigene Gefahr. Kannibalistische Exzesse, moderne Inzest Orgien und sonstige Monstrositäten des heutigen Lebens und Liebens werden vom charismatischen Sänger JAW - mit diesem speziellen und großen Mut zur besonderen Stimme performed. Die analogen Geräte werden im Hintergrund rauchen.Jede Performance ist, wie ein Spiel, das niemals endet. Jede Show ist anders und jede Handlung wird improvisiert und neu geschrieben.Wir freuen uns auf 11 Jahre „dOP“ und 10 Jahre „Haus Für Elektrobedarf“ auf 2 Floors, einer extra Bühne 2.Floor und offener Terrasse bei gutem Wetter.

Voodoo Support von :

Kriegberg & Sayuri (Kowalski Musik / Re:Vide Audio / Stuttgart)

Chamelio 3000 Salamander (Haus4Elektro)

👽Holt euch ein Shirt/Bag/Hoodie aus unserer limitierten "Haus4Elektro "X"-Collection und erhaltet einen Gästelisteplatz bei der dOP Party im Kowalski:

https://shop.spreadshirt.de/haus4elektro

🛸Mehr infos auf:

https://www.facebook.com/haus4elektro/

Freitag, 06.07., ab 23:45 Uhr, Einlass ab 21 Jahren