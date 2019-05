Doppel-Weinprobe: Weingut Sack trifft Weingut Gravino aus dem Kraichgau

Die kulinarische Weinreise durch die badischen Weinbaubereiche führt uns in diesem Jahr an den Kraichgau. Wir freuen uns Ihnen im Rahmen der kulinarischen Wein-Doppelprobe Weine vom Staatsweingut Gravino zur Verkostung präsentieren zu können. Gehen Sie mit uns am 29. Juni 2019 auf Weinreise zum Bodensee und genießen Sie in 5 Zweier­proben exquisite Weine vom Staatsweingut Gravino (Kraichgau) und dem Weingut Johann August Sack (Tauberfranken) im Zusammenspiel mit feinen, raffinierten Gaumenfreuden.