Doppelabend mit zwei 'Shorties' - Fish-I & Confetti Man

„fish-i“ mit Nóra Vermes:

Der Fisch lebt in seiner Welt: fragt nicht, interpretiert nicht, denkt nicht nach. (Glaube ich.) Er existiert einfach. Dann wird er gefischt und begegnet dem Menschen. Als der Mensch den Fisch beschreibt, sieht der Fisch sich selbst durch den Menschen. Der Fisch hätte bis jetzt nicht gedacht, dass er so ist, wie er gerade beschrieben wurde. Obwohl er von sich selbst auch nicht anders gedacht hatte. Aber jetzt, den Mensch sehend, denkt er nach. Also ich denke nach. Also der Fisch in meiner Vorstellung denkt nach.

Confetti Man – das Leben ist ein Fest:

Steht der Mond auch am Himmel, wenn keiner hinschaut? Weiß der Hase, dass er im Universum lebt? Ist der Stuhl nur gedacht? Was ist Realität?

Ein Mensch lebt sein Leben in sicheren Bahnen. Doch wie reagiert er, wenn plötzlich etwas geschieht, was dieses Weltbild der vermeintlichen Kontrolle ins Wanken bringt? Der „Confetti man“ ist ein verrückt-schräges Bühnenexperiment zwischen Pseudowissenschaft und Trash: chaotisch, bunt, elementar…Ein Abend voller Augenzwinkern über die Hybris des Menschen.