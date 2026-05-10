Doppelausstellung "Bickelhaupt & Lutz"

Thomas Bickelhaupt: Drüber und Drunter

Der Fokus seiner künstlerischen Tätigkeit liegt auf der Zeichnung. In seinen Werken entfaltet sich ein vielschichtiges Spiel grafischer Überlagerungen. Gegenstände, Beobachtungen, Erinnerungen, Gedanken und aktuelle Themen werden zeichnerisch erfasst, verdichtet und miteinander verschränkt, sodass immer neue Strukturen entstehen. Viele seiner Zeichnungen entwickeln sich kontinuierlich weiter und wachsen zu großformatigen Polyptychen heran.

1962 in Mannheim geboren. Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Seit 1996 Dozent für Kunst an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg.

Erich Lutz: Kinetische Objekte

Seine lyrischen kinetischen Objekte sind besonders. Sie wurden u. a. im Museum der Stadt Waiblingen und in der Galerie Franke gezeigt: Alles an ihnen wurde von Lutz selbstgefertigt. Technisch-mechanische Abläufe, etwa solche mechanischer Uhren, werden dabei in zartgliedrige, verspielte Bewegungsabläufe übertragen, die diese mechanischen Abläufe benötigen, um zu funktionieren, die aber durch ihre Herauslösung aus dem gängigen Kontext und durch Veränderungen eine besänftigende Wirkung erzeugen.

1949 in Stuttgart geboren. Studium der physikalischen Technik und Mathematik, Technischer Lehrer und Werkstattleiter an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, seit 2014 im Ruhestand.

Öffnung am Ausstellungssonntag um 11.00 Uhr

ansonsten täglich außer montags von 14.00 bis 17.00 Uhr