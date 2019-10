Doppeldecker-Bus "Hop On Hop Off" - Rote Linie - Weinberg Route

Eine angenehme Art Heilbronn zu erkunden, ist die Fahrt mit dem Citytour-Cabrio-Bus. Im BUGA Jahr fährt der rote Doppeldecker auf zwei Routen durch die Stadt. Auf der roten Linie (Weinberg Route) erleben Sie 50 Highlights in 100 Minuten, das bietet keine andere Stadtführung. Die blaue Linie (Neckar Route) eignet sich perfekt für eine kurze Stadtrundfahrt durch Heilbronn.Unterwegs unterhält ein Audioguide. Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Anekdoten, aufbereitet von der Heilbronner Stadtführerin Bettina Kruck-Hampo, machen die Fahrt zum spannenden Erlebnis. Aktuell wird der Audioguide neben Deutsch auch auf Englisch und Französisch angeboten.

Rote Linie - Weinberg Route

Vom Startpunkt am Ibis-Hotel (Neckarturm) geht es die Kaiserstraße und Allee entlang in Richtung Pfühlpark und Trappensee. Von dort aus fährt der rote Bus in die Weinberge, wo am Wartbergrestaurant ein Fotostopp eingeplant ist. Auch die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg steht als Ausstiegsmöglichkeit auf der Route. Über den Botanischen Obstgarten vorbei am Bundesgartenschaugelände geht die Fahrt zurück bis in die Innenstadt und endet dort, wo es losging. Gemäß dem Motto "Hop On Hop Off" können die Gäste an den Stationen aussteigen, die Gegend auf eigene Faust erkunden, um dann in der nächsten Runde wieder aufzuspringen.