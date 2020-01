Doppelfehler oder Sex mit dem Ex

Seit fünf Jahren sind Alex, die Karrierefrau (Sarah Kreiss) und George, der zerstreute Wissenschaftler (Marius Hubel), nun schon geschieden. Bei einer zufälligen Begegnung im Nobelrestaurant zeigt sich aber:

das Austragen von gnadenlos ironischen Wortgefechten beherrschen die Beiden immer noch und im Meistern von skurril - peinlichen Situationen sind sie ohnehin ein eingespielte Team. So landet man wieder im Doppelbett und hat SEX MIT DEM EX. Und das obwohl Alex erst seit Kurzem "über glücklich" verheiratet ist und George seine Midlife Crises mit einem Harem blutjunger Modells zelebriert. Trotz aller Therapie und wider besseren Wissens, werden die Beiden zum zweiten Mal ein Paar. Aber schon bald verfällt man in die alten Muster, tappt erneut in die selben Fallen und schenkt sich gegenseitg nichts. Ob im krachendem Himmelbett, oder in der sonnigen Urlaubshölle -zu sehen wie die Beiden mit- und umeinander ringen ist ein riesiger Spass! Dieser "Kampf der Geschlechter" ist ein Wetthüpfen von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen, ein Kanonenfeuer der Leidenschaft und ein aberwitziges Pointenduell! Wird die Liebe trotz DOPPELFEHLER siegen? Sehen Sie selbst!

Regie: Nici Neiss