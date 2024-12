Doppelkonzert – TFNRSH & Wasteland Haze

Das Instrumentaltrio TFNRSH entführt seine Zuhörer mit ihrer einzigartigen Fusion hypnotischer Klänge, komplexer Rhythmen und fesselnder Melodien auf eine Expedition durch ein atmosphärisches Klanguniversum.

Die drei Musiker aus Tübingen, Sasan Bahreini (Gitarre & Synthesizer), Stefan Wettengl (Bass & Synthesizer) und Julius Watzl (Schlagzeug), bringen seit Anfang der 2020er ihre Liebe zu Psychedelic- und Progressive-Rock sowie ihre individuellen Einflüsse zusammen, um eine eigene, energiegeladene Synthese dieser Stile zu schaffen, die über die Grenzen des Konventionellen hinausgeht und durch anspruchsvolle Arrangements um viele Facetten erweitert.

Mit ihrem unkonventionellen und von allen Klichees befreiten Musikstil, lösen TFNRSH vielfältige Emotionen aus, sind dabei nie eindimensional oder gar vorhersehbar und erweisen ihren großen Einflüssen wie Elder, Slift, Tool und Russian Circles die Ehre.

Nach der Veröffentlichung des erfolgreichen Debütalbums „TIEFENRAUSCH“ im Juli 2023, folgt nun mit „Book of Circles“ der Nachfolger, der mit energetischen Ausbrüchen und dem stets eigenständigen Soundcharakter am Erstlingswerk anknüpft, diesen aber mit einer Portion Wut im Bauch auf das nächste Level hievt und von brachialen, roheren Emotionen lebt.

„Book of Circles“ wird am 17.01.2025 erneut in Eigenregie auf Vinyl, CD und digital auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht und hat eine Gesamtspielzeit von 40:25 Minuten.

Bittersüße Melodien verschmelzen mit brachialen Riffs zu einer atmosphärischen und ergreifenden Synthese, dass sie unweigerlich die Seele umarmt, Raum für grenzenlose Entfaltung bietet und die Grenzen der Wahrnehmung verschwimmen.

Willkommen im Rausch der Tiefe!

Wasteland Haze ab 20:00 Uhr

Getreu dem Motto „Heavy and apocalyptic riffs tell a story, that doesn’t need words“ mischen Wasteland Haze die Musikgenres Stonerrock, Doom und Postrock um einen eigenen rohen, ungefilterten und instrumentalen Stil zu kreieren. Von tiefen, vernichtend doomigen Riffs, über atmosphärische, teils verspielte Melodieeinlagen hin zu groovig treibenden Stonerparts bietet das Powertrio aus Düsseldorf ein breites Spektrum musikalischer Finesse. Gewollt wird auf Gesang verzichtet und einzig durch Unterstützung von Samples und Geräuschkulissen eine Geschichte vom menschengemachten Untergang bis zum Wiederaufbau der Zivilisation auf den Ruinen unserer Zeit erzählt. Ein großes Augenmerk wird dabei auf ein ausgefeiltes Songwriting gelegt, welches man sich selber als hohen Anspruch auf die Fahnen geschrieben hat. Wasteland Haze wurde Anfang 2022 von Björn Lepper an der Gitarre und Christian Lastowski am Bass gegründet. Im Oktober 2022 stieß Alex „Opi“ Raabe zu den beiden und sie begannen mit der Produktion ihres Debütalbums „Welcome to Wasteland Haze“, welches man gemeinsam in Eigenregie aufnahm, produzierte und als digitale Veröffentlichung releaste. Im Juli 2024 trennte man sich einvernehmlich von Alex Raabe, woraufhin sich die Band entschied mit Hendrik Dräger am Schlagzeug zu neuen Aufgaben und Herausforderungen aufzubrechen.