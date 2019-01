Doppelkonzert

Thomas Franke Jazz Trio: Seit über 15 Jahren treffen sich drei Musiker aus Herrenberg und der näheren Umgebung in unveränderter Besetzung, um gemeinsam zu musizieren: das Thomas Franke Jazz Trio. Das Resultat ist ein sensibles Zusammenspiel der schlagzeuglosen Trio-Formation, was sich besonders in ihren Balladen-Interpretationen zeigt. Ihre musikalische Heimat sehen die drei Jazzfreunde (Thomas Franke, Tenorsaxofon, Ulrich Bauer, Piano, und Dietrich Frauer, Kontrabass) v.a. im Jazz der 50er- und 60er-Jahre: Hard Bop und Cool Jazz, Bossa Nova und Soul-Anklänge. Unter die bekannten und weniger bekannten Standards aus dem Great American Songbook mischen sich auch immer wieder eigene Kompositionen. Neben Auftritten im „Ländle“, wie z.B. bei den Tübinger Jazz & Klassiktagen, führte sie ihr Weg sogar bis nach Istanbul. Jetzt freut sich das Trio, wieder einmal vor Herrenberger Publikum spielen zu können. Besetzung: Thomas Franke: Tenor-Saxofon Ulrich Bauer: Piano Dietrich Frauer: Kontrabass

Carla Öhmd Jazz Group: „Eine helle Stunde“ Seit mehr als 25 Jahren swingt, groovt und rockt die Carla Oehmd Jazzgroup erfolgreich durch die Lande. Das langjährige gemeinsame Musizieren hat den spezifischen Sound des Quintetts mit seiner ungewöhnlichen stilistischen Vielfalt von Swing, Funk, über Pop und Latin bis zu groovigen Jazz-Rock Titeln geprägt und ist zum Markenzeichen der Carla Oehmd Jazzgroup geworden. Das abwechslungsreiche Programm führt durch die Jazzgeschichte und wird mit lateinamerikanisch und afrikanisch inspirierten Eigenkompositionen ergänzt. Besetzung: Eva- Maria Bolay: Flöte, Tenorsaxophon Michael Härtter: Gitarre Friedemann Kendel: Piano Martin Hering: Kontrabass Wolf-Dieter Wieland: Schlagzeug, Sopran-, Tenorsaxophon, Harfe