Doppelkonzert mit Johanna Pohlmann & Myrsini Bekakou

Das Doppelkonzert bietet einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt einer neuen Generation von Jazzmusikerinnen.

Beide Ensembles verbinden kompositorische Substanz mit improvisatorischer Freiheit und präsentieren persönliche Klangsprachen, die weit über stilistische Grenzen hinausreichen. Ein Abend voller Entdeckungen, musikalischer Geschichten und kreativer Perspektiven.

Das Johanna Lucia Trio bewegt sich zwischen Modern Jazz, klassischer Musik und freier Improvisation. Die Kompositionen der Pianistin Johanna Lucia Pohlmann entstehen aus Beobachtungen des Alltags, gesellschaftlichen Fragestellungen und Einflüssen aus Literatur, Film und Bildender Kunst. Gemeinsam mit Natasha Zaychenko am Kontrabass und Ria Rother am Schlagzeug entwickelt sie einen vielschichtigen, erzählerischen Klangkosmos, der durch rhythmische Raffinesse, sensible Interaktion und große stilistische Offenheit geprägt ist.

Das Myrsini Bekakou Quartet steht für eine außergewöhnliche Verbindung von traditioneller Musik des Mittelmeerraums, zeitgenössischem Jazz und freier Improvisation. Die griechische Geigerin und Komponistin Myrsini Bekakou schafft gemeinsam mit ihrem Ensemble einen unverwechselbaren Klang, der von melodischer Tiefe, rhythmischer Vielfalt und einer besonderen instrumentalen Besetzung geprägt ist. Die Violine übernimmt die Rolle des führenden Melodieinstruments und verleiht der Musik eine lyrische und zugleich expressive Klangfarbe, die im modernen Jazz selten zu hören ist.

Mit dem Johanna Lucia Trio und dem Myrsini Bekakou Quartet präsentiert der Freundeskreis Klangkultur zwei weitere herausragende Preisträgerensembles seiner ersten Förderrunde. Beide Formationen überzeugten die Jury durch ihre eigenständige künstlerische Handschrift, ihre hohe musikalische Qualität und ihren innovativen Umgang mit zeitgenössischem Jazz.