Doppelkonzert: Ned Collette / Ryan Davis (Australien/USA)

Endlich wieder ein Konzert mit akustischer Musik: mit zwei tollen Singer/Songwritern mit ganz eigenem Stil!

Ryan Davis aus Kentucky macht Furore mit seinem Album „Dancing on the Edge“, einem mit Band eingespielten „basement folk opus“, man könnte es als countryfizierten Freak Folkrock bezeichnen. Ned Collette, in Australien geboren, derzeit in Berlin lebend, schreibt lyrische, stimmungsvolle Songs, die stilistisch offen sind. Seine „reiche Samtstimme irgendwo zwischen zerbrechlicher Jugend & gealtertem Weisen“ erinnert an Leonard Cohen. Ned Collette ist mit Musikern wie Cat Power, BillCallahan, The National, Kurt Vile & Deerhoof getourt und aufgetreten.