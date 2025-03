Doppelkonzert: Niklas Mauch und friends/Lukas Wögler Quartett

Jazznachwuchs aus Esslingen auf unserer Bühne, der die Zukunft des Jazz gestaltet! So haben wir ein Doppelkonzert organisiert mit Musikern, die vor 30 Jahren noch keine Jazztöne hörten. Jahre später wurden sie alle von diesen infiziert, teils am Theodor-Heuss-Gymnasium und/oder an der Städtischen Musikschule. Von dort aus hat Niklas Mauch ein Quartett gegründet, das uns sein Können mit einigen wunderbaren Standards im 1. Set vorstellt.

Und im 2. Set tritt die schon avancierte Band von Lukas Wögler auf. Lukas Wögler wurde musikalisch früh vom Jazz sozialisiert – in der Jazzband des Theodor-Heuss-Gymnasium und intensiv in der Bigband der Städtischen Musikschule Esslingen. An der HMDK in Stuttgart vollendete er seine Ausbildung, 2019 gründete er ein inzwischen erfolgreiches Quartett und spielt seit 2023 als Mitglied im Bujazzo. In seinen Kompositionen möchte er durch schlichte, aber intensive Melodien und Harmonik die Schönheit der Musik herausstellen. Mit bislang 2 CD-Veröffentlichungen kann man schon von einer Laufbahn als Jazzmusiker sprechen und wir wünschen ihm viel Erfolg!

Hören Sie selbst, freuen Sie sich an Gegenwart und Zukunft des Musikgenre Jazz!