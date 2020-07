Doppelkonzert SKO 75. Jubiläum

Das SKOfeiert seinen 75. Geburtstag mit einem Doppelkonzert

Am 18. September 1945 fand das erste Konzert des Stuttgarter Kammerorchesters (SKO) unter der Leitung seines Gründers Karl Münchinger statt. Genau 75 Jahre später, am 18. September 2020 um 20 Uhr,präsentiert das SKO mit seinem heutigen Chefdirigenten Thomas Zehetmair und seinem Patenorchester „Junges Streichorchester Weil im Schönbuch“ ebendieses legendäre Programmin den Wagenhallen: Neben Händels Concerto grosso A-Dur und Johann Hermann Scheins Suite aus „Banchettomusicale“ erklingen Vivaldis Sinfonie Nr. 3 G-Dur und sein Konzert für zwei Violinen d-Moll. Die Solisten sind Thomas Zehetmair und Yu Zhuang.

„Dieser Vereinshaussaal (Festsaal im Stuttgarter Furtbachhaus) war die einzige für Konzerte geeignete Räumlichkeit in den Ruinenfeldern der Stadt, ein Saal ohne Illusion, vom Hinterhof zu betreten. Das Konzert begann schon um 18 Uhr. Es war damals besser, nach 20 Uhr die Straßen zu räumen“, stand in der Festschrift zum 10-jährigen Bestehen des SKO über Karl Münchingers erstes Konzert mit seiner eigenen Kammerorchestergründung. Es war der 18. September 1945. „Unten im Saal, auf den Galerien und auf dem Podium waren sie alle gleich schäbig gekleidet und mager. Gleich waren sie aber auch in einem: im Glauben an die tröstende und beglückende Macht ewiger Musik.“

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung für das Jubiläumskonzert am 18. September um 20 Uhr in den Wagenhallen ist wegen begrenzter Platzanzahl unter marketing@sko-stuttgart.com obligat.

Am nächsten Abend, dem 19. September, spielt das SKO um 20 Uhr im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle mit seinem Musikalischen Leiter Thomas Zehetmair, der in Bachs Sinfonia D-Dur auch als Solist zu erleben ist. Es folgen Bartóks Divertimento für Streichorchester und Mozarts Sinfonie Nr. 39 Es-Dur.

„Der Anfang ist so majestätisch“, schwärmte ein zeitgenössischer Kritiker über Mozarts prachtvolle Sinfonie KV 543, „daß dieser schon auch den kältesten, unfühlbarsten Zuhörer, Nichtkenner so überraschte, daß wenn er auch plaudern wollte, hiedurch abgehalten wird …“