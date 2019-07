Handarbeitstreff

Handarbeiten wird zu einer immer beliebter werdenden Freizeitbeschäftigung.

Sie haben noch nie gehäkelt oder gestrickt und wollen es erlernen, um vielleicht ein heißgeliebtes Kuscheltier selbst zu fertigen? Sie sind bereits erfahren bei vielen Arten der Handarbeit und suchen nach dem geselligen Austausch zu den neuesten Trends? Dann sind Sie an jedem 1. und 3. Freitagnachmittag von 15.00 bis 18.00 Uhr im Café Emil genau richtig und herzlich willkommen. Ruth Pflug steht Ihnen in dieser Zeit als begeisterte und erfahrene Handarbeiterin und Ansprechpartnerin gerne zur Seite. Sie bekommen also nicht nur Kaffee und selbstgebackene Kuchen, sondern auch Tipps und Tricks zu den verschiedensten Techniken aus der großen Erfahrungskiste von Ruth Pflug.