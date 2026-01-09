Doppelpass

Ab Herbst 2025 geht der beliebte Fußball-Talk auf Grund der großen Nachfrage wieder auf große Deutschlandtour.

Bis Ende Mai stehen insgesamt 27 Städte auf dem Programm. Auch dieses Mal macht das Kultformat mit vielen interessanten prominenten Gästen aus dem Fußball- und Showbereich Station. Der regionale Bezug spielt bei der Tour durch die Fußballrepublik eine bedeutende Rolle - in jeder Stadt wird jeweils ein Lokalmatador dabei sein. Zum festen Team der Eventreihe gehören Sportmoderator Thomas Helmer und Experte Mario Basler. Besucher erwartet ein unterhaltsamer, unvergesslicher Abend rund um die schönste Nebensache der Welt.

SPORT1 Moderator Thomas Helmer: „Mit unserem Fußballtalk kommen wir weiterhin zu den Fußballfans in ganz Deutschland nach Hause. Unser Publikum vor Ort kann sich schon jetzt auf leidenschaftliche und humorvolle Diskussionen und ganz viele Geschichten fürs Fußballherz freuen!“