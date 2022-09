Doppelt leben hält besser - Sasse-Theater Heidenheim

John Smith ist Taxifahrer in London und verheiratet mit Mary in Wimbledon – und mit Kate in Streatham.

Mit zwei Frauen gleichzeitig – tja, John ist ein Typ, der einfach nicht „nein“ sagen kann.

Sein Leben ist ausgefüllt, um nicht zu sagen hektisch, aber glücklich. Nach einem genau ausgeklügelten Stundenplan kuschelt er mal mit Mary, mal mit Kate. Unvorhergesehenes ist nicht vorgesehen und darf nicht passieren. Das geht solange gut, bis ein Unfall alles durcheinander bringt und seine besorgten Gattinnen zwei Polizeireviere um Hilfe bitten.

Die lässt in Gestalt von zwei neugierigen Polizeiinspektoren nicht lange auf sich warten. Und so nimmt das Unheil für John seinen Lauf. Mit Hilfe seines Freund und Nachbarn Stanley versucht er, sein Geheimnis zu bewahren und verstrickt sich dabei aber in ein immer unübersichtlicher werdendes Labyrinth fantastischer Ausreden. Je auswegloser sich die Situation entwickelt, umso mehr erliegen alle Personen dem Chaos, das immer „neue“ Wahrheiten hervorbringt...

Ein besonderer Kniff bei dieser Komödie sorgt dabei fu¨r einen ganz besonderen Spaß: Die beiden Wohnungen des John Smith in Wimbledon und Streatham sind gleichzeitig in einem Raum auf der Bu¨hne zu sehen. Und nur Sie, liebes Publikum, haben – im Gegensatz zum gehetzten Taxifahrer – das Vergnügen, ALLES zu sehen und ALLES zu wissen.