Doppelt leben hält besser

Der Taxifahrer John Smith lebt friedlich mit zwei Ehefrauen an zwei verschiedenen Adressen.

Ein exakter Stundenplan mit kryptischen Abkürzungen, die nur er versteht, hilft ihm seine Aufenthalte bei den Damen so zu koordinieren, dass keine der beiden sein Spielchen durchschaut. Als John eines abends einen Unfall mit seinem Taxi hat, bitten beide Frauen besorgt, natürlich unabhängig voneinander, zwei verschiedene Polizisten um Hilfe. Die beiden etwas übereifrigen Polizeiinspektoren lassen nicht lange auf sich warten und bringen Johns organisiertes Doppelleben gewaltig ins Wanken. Mit Hilfe seines Nachbarn Stanley führt John die Polizei – und seine Frauen – in ein Labyrinth fantastischer Ausreden und Lügen bis letztendlich kein Funken Wahrheit mehr übrig bleibt und das ganze Kartenhaus in sich zusammenzufallen scheint.

Die Farce des britischen Autors Ray Cooney steckt voller absurder Wendungen und bricht jedes Tabu. Zwischen turbulenter Handlung, aberwitzigen Dialogen und peinlichen Situationen bleibt sicherlich kein Auge trocken.

