Herzliche Einladung zum Wurmlinger Dorfadvent am Samstag, 13.12.2025 ab 16.30 Uhr auf dem Dorfplatz.

Für das leibliche Wohl mit warmen Speisen, kalte und warme Getränken und viele Leckereien ist gesorgt. An einigen Ständen können weihnachtliche Bastelarbeiten erstanden werden. Auch für die musikalische Umrahmung ist selbstverständlich gesorgt. Für die Kinder kommt der Nikolaus zu Besuch. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Gerne dürfen Sie Ihre eigene Tasse oder Becher mitbringen und mit Kinderpunsch und Glühwein befüllen lassen.