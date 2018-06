DorfClubbing

Play the Moments - Break the Memories -Rewind the Happiness

Ihr habt Bock auf Clubs, Festivals und Dorffestfeeling? Habt aber auch nicht immer auf das Gleiche in eurer Umgebung Lust? Dann kommt jetzt die perfekte Veranstaltung für euch!

Die Veranstalter von DorfClubbing legen viel darauf Wert, dass von Jung bis Alt jeder auf seine Kosten kommt.

Faire Preise zum maximalen Feierspaß.

Mindestens 5 DJ ́s spielen für euch auf 2 Floors die angesagtesten Festival und Club Sounds.

Kein Genre wird hierbei ausgelassen. Angefangen bei den 50er Jahren aufwärts über Rock, Pop, Hip Hop, Teckhouse bis hin zu den aktuellsten Club Charts werden euch unsere DJ´s mit unglaublichen Mixen und Übergängen einheizen. Um nun das Dorffestfeeling komplett zu machen, werden aktuelle Schlager wie „Hulapalu“ oder „Die immer Lacht" natürlich auch nicht fehlen.

Für uns steht einzig & allein im Vordergrund, euch eine unvergessliche Partynacht zu bieten - dass die nächsten Tage, Wochen und Monate immer noch über diese legendäre Veranstaltung gesprochen wird und man es kaum abwarten kann, dass sie wieder in eurer Gegend stattfindet.