Dorffest der Jungnauer Vereine

Das Dorffest der Vereine findet in diesem Jahr auf dem Burgplatz, dem Spielplatz und zum Entenrennen an der Lauchert statt.

Freuen Sie sich in diesem Jahr auf zwei Tage voller Stimmung, abwechslungsreichem Programm für Groß und Klein und tollen Begegnungen in malerischem Ambiente auf dem historischen Burgplatz, eingebettet zwischen Kirche, Bergfried, Schule und Pfarrhaus in der Ortsmitte!

Am Samstag beginnt das Fest zünftig mit einem Fassanstich, musikalisch umrahmt von der Guggemusik Jungnau, danach erleben sie Live-Musik mit Manne Kraus.

Am Sonntag startet das Fest mit einem Frühschoppen und bester Unterhaltung durch den Musikverein Jungnau.

Ganztägig gibt es Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Besonders für Kinder bieten die örtlichen Vereine auf dem Spielplatz tolle Angebote.

Auch kulinarisch ist wieder einiges geboten!

Highlight ist das Entenrennen ab 15.00 Uhr auf der Lauchert und die Preisverleihung ab 16.30 Uhr.

Die Jungnauer Vereine freuen sich schon jetzt auf viele Gäste und zwei fröhliche, gesellige Festtage.