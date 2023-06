"Halb8 - In Giengen spielt die Musik"

Rock & Blues der 60er, 70er und 80er Jahre – Als Gitarren noch Strom brauchten und Keyboards Möbelstücken glichen. Als Sänger noch Sänger waren und der Groove nicht aus der Dose kam, sondern vom Drummern und Bassisten gemacht wurde. Das war der Rock und der Blues der 60er bis 80er Jahre. Und das ist die Musik von „Cold Shot“! „Cold Shot“ sind fünf Musiker aus der Region Heidenheim, die sich ihre persönliche Note in unzähligen Bands der lokalen Szene erspielt haben. „Cold Shot“ spielen Songs von Jimi Hendrix, Whitesnake, Led Zeppelin, ZZ Top, Judas Priest, The Doors, B.B. King, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Cream, Golden Earing, Jethro Tull, Saxon, Gary Moore, etc.