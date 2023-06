Nach dem erfolgreichen Kunstspaziergang im vergangenen Sommer sowie dem Kunstapparat mit den „Giengener Schächtele“, der am Rathausplatz im Herzen der Stadt hängt, hat sich die Ateliergemeinschaft unArt Giengen auch für den Kunstsommer 2023 in Giengen etwas Schönes ausgedacht. Die beiden Künstlerinnen Ulla Hommel-Fröhle und Claudia Hetzel-Zink veranstalten gemeinsam mit der Stadt Giengen einen KUNSTsupermarkt – in den Räumen der Grabenschule am Kirchplatz, die damit erneut für eine Kunstaktion zur Verfügung stehen.

„Die Idee ist, regionalen und überregionalen Künstlern eine Plattform zur Präsentation ihrer Bilder zu bieten. Der KUNSTsupermarkt soll Menschen verbinden: Künstler*innen, die nicht alle in großen Galerien zu finden sind und ein breites Publikum, das Freude daran hat, sie und ihre Werke zu entdecken“, so Ulla Hommel-Fröhle. Das Ungewöhnliche am Konzept ist die Form der Präsentation. „Wir präsentieren die Werke in dichter Hängung“, erläuterte Claudia Hetzel-Zink. „Es gibt Boxen mit Bildern in Passepartouts zum Durchblättern, wie es früher im Plattenladen war – viele erinnern sich gerne daran.“ Und: Trennen muss man sich von den Entdeckungen nicht, sie stehen selbstverständlich zum Verkauf!

Die mitwirkenden Künstler*innen sind: Ulla Hommel-Fröhle, Claudia Hetzel-Zink, Stefan Aumüller, Elisabeth Beggel, Dieter Brezger, Elisabeth Ilgner, Sibylle König, Stefanie Kuhlins, Angela Moritz, Dagmar Moritz, Tina Richter, Greta Radtke, Thilo Schmautz und Martin Wadepuhl.