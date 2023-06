"Halb8 - In Giengen spielt die Musik"

Seit Jahren taucht die Musikerin Anja Baldauf als „Zydeco Annie“ mit ihren „Swamp Cats“ in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas ein. Mit jedem Lied erzählt sie vom Deep South Louisianas und trägt diese Magie weiter. Die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in New Orleans, kreolische Lebensfreude, mystische Voodoo-Klänge aus den Sümpfen. Dorthin entführt Sie Zydeco Annie mit ihrer Formation, die längst als eine der besten Cajun- und Zydecobands in Europa gilt. Sie zelebrieren die Musikvielfalt Louisianas: stampfenden Zydeco, traditionellen Cajun, gefühlvollen Blues und Grooves wie aus dem Mardi Gras – und bereichern diese Musik mit ihren Wurzeln und tollkühnen Arrangements.