Giengener Sonntage mit „Kultur an der Mauer“

Die „andere“ Coverband - weg vom Mainstream hin zu cooler Musik, die jeder kennt. Begonnen hat alles als Gitarrenduo. Nur wenig später durch die beeindruckende Stimme der Frontfrau erweitert, gesellten sich noch Schlagzeug und Bass hinzu. Aus Musikerinnen und Musikern mit zum Teil langjährigen Erfahrungen in anderen musikalischen Projekten formierte sich die Band in ihrer heutigen Besetzung. Konzerte in der Aalener City, auf dem Härtsfeld, in Langenau, Buchungen zu privaten Feiern und weitere noch anstehende Konzerte zeigen, dass die Band vom Publikum angenommen wird und deren Herzen im Sturm erobert.