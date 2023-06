"Halb8 - In Giengen spielt die Musik"

Mit Martin Köhler, Hermann Innermann, Alex Hitzler, Hartmut Welz und Volker Panitz, haben sich einige bekannte Herren, die in der bayerischen Musikszene seit vielen Jahren ihr Unwesen treiben, zu der Formation „The Beatels“ zusammengetan. Eine gesunde Mischung an erfahrenen Musikern, die sich bestens mit der Musik der 60-er und 70-er Jahre auskennen, vor allem aber mit den Beatles, deren Musik noch immer allgegenwärtig ist. Wir lösen ein Ticket to Ride und fahren mit dem Yellow Submarine die Penny Lane entlang vorbei an den Strawberry Fields zu Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club. Vielleicht treffen wir dort Eleanor Rigby, Lovely Rita, Michelle oder den Blackbird und können ein wenig über Yesterday plaudern. With a little help from (my) our Friends werden wir beste handgemachte Rock and Roll Music und natürlich auch Twist and Shout hören.