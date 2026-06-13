Hüttenzauber-Biergartenkirchweih Bechhofen

Die Kirchweih mit dem neuen Kirchweih-Erlebnisgastronomie-Konzept war in den letzten zwei Jahren ein Erfolg.

Auch heuer soll hieran angeknüpft werden und den Besuchern vier ganz besondere Kirchweihtage beschert werden. Tauchen Sie ein in eine Welt voller kulinarischer Köstlichkeiten, traditioneller Unterhaltung und einzigartigen Erlebnissen, mit einem bunten Schaustellerangebot. Es erwarten Sie schöne Stunden bei einem tollen Flair. Der Eintritt ist frei. Genießen Sie mit uns dieses besondere Kirchweihfest. Der Markt Bechhofen, die Familie Kübler und die Schausteller freuen sich auf Ihren Besuch.