Dorffest Sickenhausen 2025

Die Sickenhäuser Vereine veranstalten gemeinsam mit dem Bezirksamt Sickenhausen das zweitägige Dorffest 2025.

Alle zwei Jahre feiert das Bezirksamt Sickenhausen zusammen mit allen örtlichen vereinen das zweitägige Dorffest. Am Samstag beginnt das fest mit dem Fassanstich, danach gibt es Musik und an den verschiedenen Ständen werden Essen und Getränke aller Art aneboten. Auf der Bühne führen die Schule und die Kindergärten verschiedene Darbietungen auf. Um 21 Uhr startet im zukünftigen Bürgerhaus Kulturwache die Dorffestparty mit DJ. Um 1 Uhr ist dann mit Rücksicht auf die Anwohner definitv Schluss.

Am Sonntag findet bei gutem Wetter um 10 Uhr ein Open Air Gottesdienst statt. Ab 11 Uhr geht startet das Dorffest mit einem Frühschoppen in den zweiten Tag. Am Nachmittag werden die verschiedenen Kindertanzgruppen des Tanzstern e. V. das Publikum unterhalten. Neben dem Angebot von Speisen und Getränken werden am Nachmittag noch Kaffee und Kuchen angeboten.

Verschiedene Attraktionen wie Gewinnspiele, spannende Aktionsspiele und Vorführeungen, Kinderschminken, Ponyreiten und Motorradfahren für Kinder runden das umfangreiche Programm ab. Um 18 Uhr wird dann auch der zweite Tag des Doffests zu Ende gehen.