Dorffest Talheim

Mit unserem Dorffest am 11. und 12. Juli 2026 möchten wir das Vereinsleben und die Dorfgemeinschaft zum Erblühen bringen.

Alle Talheimer Vereine möchten die Gelegenheit bieten, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und auf dem schön gestalteten Festplatz bei der Andeckschule mit Ihnen zu feiern.

Für das leibliche Wohl und gute Unterhaltung, auch für die Kinder, wird bestens gesorgt sein.