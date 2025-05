Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet das "Dorffest Wachbach" im Ortsteil Wachbach statt.

Das Fest findet am Samstag, den 28. Juni 2025 und Sonntag, den 29. Juni 2025 auf dem Ritterplatz in Wachbach statt.

Erleben Sie ein unvergessliches Wochenende voller facettenreicher Programme, musikalischer Darbietungen und aufregender Aktionen.

Am Samstagabend wird das Fest feierlich mit der Blasmusik der Musikkapelle Wachbach eröffnet.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Eine Spielstraße bietet den Kindern abwechlsungsreiche Unterhaltung, während die Eltern die Möglichkeit haben, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Für Ihr liebliches Wohl ist mit einer Auswahl an regionalen Köstlichkeiten und Getränken bestens gesorgt.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie die Gemeinschaft sowie die heitere Stimmung. Wir freuen uns, Sie auf dem Dorffest Wachbach begrüßen zu dürfen!

Fragen oder Anregungen? E-Mail: fuerwachbach@gmx.de.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 28. Juni 2025 von 18:00 bis 21:00 Uhr in Wachbach einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.