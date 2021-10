Liebe Filmfreunde, Anfang 2020 haben wir uns der Buchungsplattform „Dorfkinoeinfach“ angeschlossen. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir auch aktuelle Kinofilme zeigen können, und diese auch bewerben dürfen. Die Filme werden rechtzeitig in der Zehntscheuer, auf unserer Homepage und in den Medien angekündigt.

Beginn jeweils 20.00 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Coronabedingt steht uns nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Deshalb empfehlen wir eine Reservierung unter kino@zehntscheuer-entringen.de, unter Angabe der gewünschten Anzahl an Sitzplätzen (wenn nicht anders erwähnt, gehen wir von Teilnehmern aus einem gemeinsamen Haushalt aus). Bitte im Betreff den Filmtitel angeben. Die reservierten Karten müssen bis 15 min vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.

Beim Einlass muss ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis im Sinne des § 5 Corona-VO vorgelegt werden (Stand 07.06.2021). Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (§3 C-VO); nach den aktuellen Bestimmungen auch während der Vorstellung am Sitzplatz. Außerdem nehmen wir Ihre Kontaktdaten zur vorübergehenden Dokumentation auf; per Luca-App oder handschriftlich.