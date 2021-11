Liebe Filmfreunde,

jeden Monat zeigen wir einen Film in der Zehntscheuer in Entringen, freitags oder sonntags im Wechsel. Die Filmtitel werden rechtzeitig in der Zehntscheuer, auf unserer Homepage und in den Medien angekündigt.

Beginn jeweils 20.00 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.

Derzeit gilt:

Kontrollpflicht 3G-Nachweis

Dokumentationspflicht Kontaktdaten (per Luca-App oder handschriftlich)

Maskenpflicht im Innenbereich (entfällt ggf. bei 2G)

Bitte informieren Sie sich ggf. im Vorfeld auf unserer Homepage über aktuelle Anpassungen!